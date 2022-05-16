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مسؤول سعودي ينفي جملة وتفصيلا تصريحات مدير في "نيوم" ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

أخبار العالم العربي

مسؤول سعودي ينفي جملة وتفصيلا تصريحات مدير في
مشروع مدينة نيوم
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صرح مسؤول سعودي أن مشروع مدينة نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة السعودية، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية.

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رئيس السياحة في مشروع مدينة
رئيس السياحة في مشروع مدينة "نيوم" السعودية: المدينة ستكون كدولة داخل دولة

ونفى المصدر جملة وتفصيلا التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم، أندرو ماكفوي، بشأن وضع السكان داخل مدينة المستقبل، الذي قال إنهم "سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم"، لأن مدينة نيوم المستقبلية ستعامل كـ"دولة داخل دولة".
ونوه المصدر إلى أن مشروع مدينة نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالميا.

وفي وقت سابق، صرح أندرو ماكيفوي، رئيس السياحة بمشروع "نيوم" في المملكة العربية السعودية، بأن المدينة "ستعامل كدولة داخل الدولة، بمنطقتها الاقتصادية وسلطتها الخاصة".

يذكر أن مدينة "نيوم" صممت لتكون مدينة ذكية تعمل بالطاقة النظيفة، وهو ما جعل ماكيفوي يصفها بأنها "وجهة جذابة لكثير من الناس لأنها فرصة للمساعدة في إنشاء مدينة جديدة بالكامل تقريبا من الصفر"، إلى جانب أن هناك دعما من صندوق الاستثمارات العامة للتأكد من حدوث ذلك.

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المصدر: واس

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