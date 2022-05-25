في الذكرى 22 لانسحاب الجيش الإسرائيلي منه.. اللبنانيون يحتفلون بتحرير الجنوب (صور)

عبر نشر صور ومقاطع فيديو وأخبار، احتفل اللبنانيون، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ22 لعيد "المقاومة والتحرير"، بعد 22 عاما من انسحاب الجيش الإسرائيلي عن معظم الأراضي اللبنانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الاحتفالات بالتحرير في 25 مايو 2000، معبرين عن "فخرهم واعتزازهم" بإخراج القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبناني، التي بدأت باحتلالها في العام 1978.

وقال أحد الحسابات معلقا: "25 مايو 2000..يوم يضرب مثالا أن بضع مئات واجهوا العالم لاستعادة الأراضي من المحتل"، وقال آخر: "أتساءل دائما عما إذا كان بإمكان الأجيال الشابة أن تتواصل مع يوم كبير ومليء بالعاطفة مثل يوم 25 مايو. لا يتم تكوين ذاكرتهم الجماعية عن طريق التعليم، ولكن من خلال سرد الأحداث المتقطع".

May 25, 2000

A day that sets the example of a couple hundred that beat the world to retrieve the lands from the occupier.#عيد_المقاومة_والتحريرpic.twitter.com/vo1779KPx1 — Shiaphobia Sticker (@ShiaphobiaLB) May 24, 2022

I always wonder if the younger generations can truly relate with a day as gigantic and emotionally-packed as May 25. Their collective memory is not being shaped by education, but rather by interrupted narratives.#writedownthevictory#preservethelegacy#عيد_المقاومة_والتحريرpic.twitter.com/BveAl29cUj — Sarah Bahja (@SarahBahja3) May 25, 2022

حبة من ترابك بكنوز الدني❤️#عيد_المقاومة_والتحريرpic.twitter.com/8IDbcFV6tX — هنادي جرجس - Hanady gerges (@HanadyGerges) May 25, 2022

مشهد صنعته ايادي الله في الجنوب ..#عيد_المقاومة_والتحريرpic.twitter.com/EQlb7fpAYm — آلاء عيد 🇵🇸 (@alaaeid177) May 24, 2022

المصدر: RT