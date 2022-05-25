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في الذكرى 22 لانسحاب الجيش الإسرائيلي منه.. اللبنانيون يحتفلون بتحرير الجنوب (صور)

أخبار العالم العربي

في الذكرى 22 لانسحاب الجيش الإسرائيلي منه.. اللبنانيون يحتفلون بتحرير الجنوب (صور)
AP MOHAMED ZATARI
صورة أرشيفية
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عبر نشر صور ومقاطع فيديو وأخبار، احتفل اللبنانيون، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ22 لعيد "المقاومة والتحرير"، بعد 22 عاما من انسحاب الجيش الإسرائيلي عن معظم الأراضي اللبنانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الاحتفالات بالتحرير في 25 مايو 2000، معبرين عن "فخرهم واعتزازهم" بإخراج القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبناني، التي بدأت باحتلالها  في العام 1978.

وقال أحد الحسابات معلقا: "25 مايو 2000..يوم يضرب مثالا أن بضع مئات واجهوا العالم لاستعادة الأراضي من المحتل"، وقال آخر: "أتساءل دائما عما إذا كان بإمكان الأجيال الشابة أن تتواصل مع يوم كبير ومليء بالعاطفة مثل يوم 25 مايو. لا يتم تكوين ذاكرتهم الجماعية عن طريق التعليم، ولكن من خلال سرد الأحداث المتقطع".

المصدر: RT

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