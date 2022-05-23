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بعد 20 عاما.. مواقع التواصل في لبنان تضج بذكريات تحرير أسرى معتقل الخيام الإسرائيلي (فيديوهات +صور)

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بعد 20 عاما.. مواقع التواصل في لبنان تضج بذكريات تحرير أسرى معتقل الخيام الإسرائيلي (فيديوهات +صور)
تحرير معتقل الخيام الإسرائيلي في لبنان
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقاطع فيديو وصور لعملية تحرير أسرى معتقل منطقة الخيام في الجنوب اللبناني، من سجون الجيش الإسرائيلي عام 2000.

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ومع اقتراب "عيد المقاومة والتحرير" لدى اللبنانيين، استذكر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عملية تحرير أسرى معتقل "الخيام"، حيث قال أحدهم: "في 23 أيار 2000 اقتحم الأهالي معتقل الخيام وفتحوا أبوابه وحرروا الأسرى بعد هروب جيش الإحتلال وعملائه من أفراد لحد كما يظهر في الفيديو"، وقال حساب آخر: "قبل 22 عاما بالتمام، حرر معتقل الخيام".

المصدر: RT

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