بعد 20 عاما.. مواقع التواصل في لبنان تضج بذكريات تحرير أسرى معتقل الخيام الإسرائيلي (فيديوهات +صور)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقاطع فيديو وصور لعملية تحرير أسرى معتقل منطقة الخيام في الجنوب اللبناني، من سجون الجيش الإسرائيلي عام 2000.

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ومع اقتراب "عيد المقاومة والتحرير" لدى اللبنانيين، استذكر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عملية تحرير أسرى معتقل "الخيام"، حيث قال أحدهم: "في 23 أيار 2000 اقتحم الأهالي معتقل الخيام وفتحوا أبوابه وحرروا الأسرى بعد هروب جيش الإحتلال وعملائه من أفراد لحد كما يظهر في الفيديو"، وقال حساب آخر: "قبل 22 عاما بالتمام، حرر معتقل الخيام".

في 23 أيار 2000 اقتحم الأهالي معتقل الخيام وفتحوا أبوابه وحرروا الأسرى بعد هروب جيش الإحتلال وعملائه من أفراد لحد كما يظهر في الفيديو✌🏻#أيام_التحرير_المباركة#عيد_المقاومه_والتحرير



pic.twitter.com/uVoxya7rq3 — سحر غدار - Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) May 23, 2022

٢٣ أيار ٢٠٠٠

أسرى معتقل الخيام إلى الحرية..#أيار_عنوان_كل_انتصارpic.twitter.com/IPPPZiX50q — ℍ𝕒𝕤𝕒𝕟 S. © 🇱🇧 كلنا مقاومة (@HasanS03) May 23, 2022

المصدر: RT