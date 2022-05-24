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رغد صدام حسين تنعى السكرتير الخاص لوالدها (صورة)

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تنعى السكرتير الخاص لوالدها (صورة)
Globallookpress KEYSTONE Pictures USA / Source: ZUMAPRESS.com
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توفي حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والإعلام العراقي الأسبق والسكرتير الخاص للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونعت رغد صدام حسين الحمادي الذي وافته المنية اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 87 عاما.

رغد صدام حسين تنعى السكرتير الخاص لوالدها (صورة)

وحمادي مواليد العام 1935 تقلد منصب وزير الثقافة والإعلام ثم وزير الثقافة، بالإضافة إلى سكرتير صدام حسين قد اعتقل في 1 مايو 2003، وأطلقت السلطات العراقية سراحه في 12 أبريل 2012.

وكانت المحكمة الجنائية العليا في العراق قد أصدرت في الثالث من مايو العام 2011، حكما بالسجن 17 عاما على وزير الثقافة والإعلام حامد يوسف حمادي بعد إدانته بتصفية مواطنين عراقيين أكراد إلا أنها عادت وأفرجت عنه بعد مكوثه قرابة العام في السجن وذلك لثبوت براءته.

المصدر: شفق نيوز

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