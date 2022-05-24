البحرية الليبية: انتشال جثث 4 مهاجرين وفقدان 3 آخرين في البحر

أعلنت البحرية الليبية اليوم الثلاثاء، انتشال جثث أربعة مهاجرين وإنقاذ 13 آخرين معظمهم سوريون فيما بقي ثلاثة مفقودين، بعدما انقلب قارب يقل مهاجرين غير قانونيين شمال غرب ليبيا.

وأوضحت البحرية الليبية في بيان لها أن "زوارق حرس السواحل، قامت بانتشال جثث أربعة مهاجرين (ثلاث نساء ورجل) فيما ظل مصير 3 مهاجرين في عداد المفقودين، وتم إنقاذ 13 مهاجرا (12 سوريا ومصري واحد)".

وانقلب القارب الذي لم يعرف العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متنه، قبالة سواحل بلدة مليتة الساحلية على بعد 100 كلم غرب العاصمة طرابلس.

ويتكرر مشهد انقلاب القوارب وغرق المهاجرين في عرض البحر المتوسط خاصة قبالة السواحل الليبية. ومع قرب فصل الصيف تسجل أكبر موجات تنقل للمهاجرين من السواحل الليبية صوب شواطئ أوروبا.

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كما تعلن السلطات الليبية مرارا تنفيذ عمليات اعتراض وإنقاذ مهاجرين ينقلون عادة في مراكب صيد وقوارب متهالكة.

وتمت إعادة وإنقاذ 32 ألف مهاجر وفقدان ووفاة نحو ألف آخرين قبالة سواحل ليبيا خلال العام الماضي، حسب المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ مطلع العام الجاري، تم اعتراض وإنقاذ أكثر من 6 آلاف وتسجيل وفاة أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا، إلى جانب فقدان أكثر من 400 مهاجر، وفقا للمنظمة.

المصدر: أ ف ب