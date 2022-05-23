 
مباشر

لبنان يتسلم هبة من فرنسا

أخبار العالم العربي

لبنان يتسلم هبة من فرنسا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2x1

تسلمت السلطات اللبنانية اليوم في مرفأ بيروت، حافلات من فرنسا، بحضور وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية.

إقرأ المزيد
لبنان يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا
لبنان يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

وأكد حمية خلال تسلم الهبة الفرنسية، "البدء بإعداد إطار قانوني جديد للنقل في لبنان، تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المسهل"، مشددا على أن"هدفنا الأساسي هو تفعيل المرافق العامة".

لبنان يتسلم هبة من فرنسا
المصدر: بنت جبيل

وأشار إلى أن "لبنان ليس عاجزا ولا فقيرا ولا مفلسا، إنما يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة، بسبب السياسات المالية لمدة 30 عاما مرت"، معلنا أن "إيرادات مرفأ ومطار بيروت ارتفعت، وهدفنا زيادة إيرادات الدولة دون المساس بجيوب المواطنين".

ودعا كل دول العالم، إلى "مساعدة لبنان من دون أي قيد أو شرط كما فعلت فرنسا".

المصدر: "النشرة"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا