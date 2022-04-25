لبنان يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

هنأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية.

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وقالت الرئاسة اللبنانية عير "تويتر": "هنأ عون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجديد انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة، متمنيا له التوفيق في قيادة فرنسا لسنوات خمس اضافية يتمكن من خلالها تحقيق ما يصبو اليه من تقدم وازدهار ورخاء للشعب الفرنسي الصديق".

الرئيس عون هنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتجديد انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة، متمنياً له التوفيق في قيادة فرنسا لسنوات خمس اضافية يتمكن من خلالها تحقيق ما يصبو اليه من تقدم وازدهار ورخاء للشعب الفرنسي الصديق — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 25, 2022

وأضافت: "نوه عون في برقية التهنئة التي وجهها إلى ماكرون بما يربط لبنان وفرنسا من علاقات متجذرة عبر التاريخ والتي هي ثمرة شراكة في القيم والمبادئ التي يؤمن بها البلدان، فضلا على الصداقة العميقة التي تربط بن الشعبين اللبناني والفرنسي".

الرئيس عون نوّه في برقية التهنئة التي وجهها الى الرئيس ماكرون بما يربط لبنان وفرنسا من علاقات متجذّرة عبر التاريخ والتي هي ثمرة شراكة في القيم والمبادئ التي يؤمن بها البلدان، فضلاً على الصداقة العميقة التي تربط بن الشعبين اللبناني والفرنسي — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 25, 2022

المصدر: RT