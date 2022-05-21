خليفة حفتر يلتقي الرئيس الإماراتي معزيا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد
Sputnik
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التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي معزيا بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
كما هنأ حفتر خلال اللقاء الذين جرى في قصر الشاطئ، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة الدولة.
من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لما عبر عنه حفتر من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات، متمنيا الخير والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها.
المصدر: "الخليج"