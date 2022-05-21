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بطائرة أمريكية خاصة.. مدير عام الأمن العام اللبناني يتوجه إلى واشنطن

أخبار العالم العربي

بطائرة أمريكية خاصة.. مدير عام الأمن العام اللبناني يتوجه إلى واشنطن
AP Hussein Malla
المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم
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توجه المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، صباح اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة.

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وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن اللواء عباس إبراهيم غادر صباح اليوم بيروت، على متن طائرة أمريكية خاصة، متوجها إلى واشنطن، في زيارة رسمية، سيلتقي خلالها كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. 

ويأتي ذلك بعد أيام من انتهاء الانتخابات النيابية في البلاد، واختيار برلمان جديد للبنان، مع ترقب انتخاب رئيس له، ورئيس جمهورية في وقت لاحق.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT

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