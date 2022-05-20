الأردن.. قرار الملك عبدالله يشعل مواقع التواصل

أشعل خطاب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول تقييد حركة وإقامة واتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأيد بعض رواد "تويتر" خطوة الملك بشدة، متهمين الأمير حمزة بأنه "لم يستطع تقبل فكرة أنه لن يصبح ملكا"، كما وضعوا قضية الأمير حمزة في سياق محاولة "العصابات الإخوانجية-الصفوية" و"اليسار الراديكالي" لقلب النظام في الأردن.

لم يستطع #الامير_حمزة تقبل فكرة أنه لن يصبح ملكاً. قدم سردية انحراف الدولة بما يشي أن ازاحته من ولاية العهد أس المشكلة. المحاولة فشلت، ولأنها فشلت، بات الأمير يمثل خطراً وجودياً على استقرار الحكم كله. الملك سيكسب لكن خسائر الأسرة الهاشمية جسيمة وخلافاتها أصبحت حديث الناس. pic.twitter.com/QrAhzXCEKM — Adel Marzooq عادل مرزوق (@adelmarzooq) May 20, 2022

🛑تتصور العصابات الإخوانجية-الصفوية أنها تستطيع إستغلال قصة #الأمير_حمزة لزعزعة أمن #الأردن وقلب نظام الحكم مع صديقهم اليسار الراديكالي المتأمر



الظاهر أنكم لا تعرفون كيف تدار الأنظمة الملكية الشامخة نهائيا ؟



هؤولاء أكبر لعيبة شطرنج ملوكهم محاطة بقلاع الشعب والجيش الحصينة. — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) May 19, 2022

وأيد آخرون تحرك الملك دون أن يجرحوا الأمير حمزة، فيما اعتبر البعض أن حمزة "لا يمثل خطرا على النظام في الأردن" لكن انتقاداته في ظل الأوضاع الصعبة السائدة "تحرج السلطات".

ما يراه مجلس العائله المالكة في الاردن لمصلحة الاردن نحن معه ونتفق عليه قلباً وقالبا ً

فالاردن اردنا واستقراره فوق كل الاعتبارات

نقف خلف سيدنا بكل توجهاته

ونحترم الامير حمزة كأحد أبناء الحسين الباني

ونستمع بكل طاعه لتوجهات سيدنا في كل مسارات حياتنا pic.twitter.com/yqP7LXraHV — لطفي الزعبي (@lutfialzoabi) May 19, 2022

🇯🇴 يبدو إنها "إقامة جبرية" 5 نجوم



لا اتوقع ان الامير حمزة يمثل خطرا على النظام في الاردن ... لكن انتقاداته في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها الاردن تحرج السلطات! https://t.co/G8ugZxc743 — Naser al-tamimi | ناصر التميمي (@nasertamimi) May 19, 2022

في المقابل أعرب بعض المغردين عن تأييدهم الكامل للأمير "المظلوم"، معتبرين أنه "يتمتع بقبول شعبي كبير في المجتمع الأردني"، وأن "تشويه صورة الأمير حمزه أمر مرفوض".

حمزة الحسين اشهد الله اننا لم نرى منك يوماً خيانة او مقامرة بمستقبل شعب او تطبيع و هدر اموال و لم نلمس فيك اي خباثة او كذب او تمثيل على الشعب و تدليس، عرفناك اردنياً حراً تتكلم لغتنا و عاداتنا.

دمت حراً في قلوبنا ❤️. #الأردن#الامير_حمزهpic.twitter.com/Yu2VTa8ZNw — General Inspector (@GeneralInspect2) May 19, 2022

❌الأمير حمزة مش عايش في الوهم ولا حاجة

هو تحدث عن فساد ملكي فاحش فتم إعتقاله..

وإسم الدلع تقييد !#الامير_حمزه — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) May 19, 2022

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وكان الملك عبد الله الثاني أعلن أمس الخميس أنه قرر "الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته"، وذلك "بعد استنفاد محاولات التعامل مع كل ما ورد من أخي حمزة في إطار الأسرة".

وأضاف الملك في رسالة مطولة أنه بعد عام ونيف على كشف تفاصيل قضية "الفتنة"، استنفد الأمير حمزة "كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا"، وأنه "يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي" ولا يزال "يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة".

المصدر: RT