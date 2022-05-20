الأردن.. قرار الملك عبدالله يشعل مواقع التواصل
أشعل خطاب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول تقييد حركة وإقامة واتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأيد بعض رواد "تويتر" خطوة الملك بشدة، متهمين الأمير حمزة بأنه "لم يستطع تقبل فكرة أنه لن يصبح ملكا"، كما وضعوا قضية الأمير حمزة في سياق محاولة "العصابات الإخوانجية-الصفوية" و"اليسار الراديكالي" لقلب النظام في الأردن.
لم يستطع #الامير_حمزة تقبل فكرة أنه لن يصبح ملكاً. قدم سردية انحراف الدولة بما يشي أن ازاحته من ولاية العهد أس المشكلة. المحاولة فشلت، ولأنها فشلت، بات الأمير يمثل خطراً وجودياً على استقرار الحكم كله. الملك سيكسب لكن خسائر الأسرة الهاشمية جسيمة وخلافاتها أصبحت حديث الناس. pic.twitter.com/QrAhzXCEKM— Adel Marzooq عادل مرزوق (@adelmarzooq) May 20, 2022
🛑تتصور العصابات الإخوانجية-الصفوية أنها تستطيع إستغلال قصة #الأمير_حمزة لزعزعة أمن #الأردن وقلب نظام الحكم مع صديقهم اليسار الراديكالي المتأمر— سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) May 19, 2022
الظاهر أنكم لا تعرفون كيف تدار الأنظمة الملكية الشامخة نهائيا ؟
هؤولاء أكبر لعيبة شطرنج ملوكهم محاطة بقلاع الشعب والجيش الحصينة.
وأيد آخرون تحرك الملك دون أن يجرحوا الأمير حمزة، فيما اعتبر البعض أن حمزة "لا يمثل خطرا على النظام في الأردن" لكن انتقاداته في ظل الأوضاع الصعبة السائدة "تحرج السلطات".
ما يراه مجلس العائله المالكة في الاردن لمصلحة الاردن نحن معه ونتفق عليه قلباً وقالبا ً— لطفي الزعبي (@lutfialzoabi) May 19, 2022
فالاردن اردنا واستقراره فوق كل الاعتبارات
نقف خلف سيدنا بكل توجهاته
ونحترم الامير حمزة كأحد أبناء الحسين الباني
ونستمع بكل طاعه لتوجهات سيدنا في كل مسارات حياتنا pic.twitter.com/yqP7LXraHV
🇯🇴 يبدو إنها "إقامة جبرية" 5 نجوم— Naser al-tamimi | ناصر التميمي (@nasertamimi) May 19, 2022
لا اتوقع ان الامير حمزة يمثل خطرا على النظام في الاردن ... لكن انتقاداته في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها الاردن تحرج السلطات! https://t.co/G8ugZxc743
في المقابل أعرب بعض المغردين عن تأييدهم الكامل للأمير "المظلوم"، معتبرين أنه "يتمتع بقبول شعبي كبير في المجتمع الأردني"، وأن "تشويه صورة الأمير حمزه أمر مرفوض".
حمزة الحسين اشهد الله اننا لم نرى منك يوماً خيانة او مقامرة بمستقبل شعب او تطبيع و هدر اموال و لم نلمس فيك اي خباثة او كذب او تمثيل على الشعب و تدليس، عرفناك اردنياً حراً تتكلم لغتنا و عاداتنا.— General Inspector (@GeneralInspect2) May 19, 2022
دمت حراً في قلوبنا ❤️. #الأردن#الامير_حمزهpic.twitter.com/Yu2VTa8ZNw
❌الأمير حمزة مش عايش في الوهم ولا حاجة— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) May 19, 2022
هو تحدث عن فساد ملكي فاحش فتم إعتقاله..
وإسم الدلع تقييد !#الامير_حمزه
وكان الملك عبد الله الثاني أعلن أمس الخميس أنه قرر "الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته"، وذلك "بعد استنفاد محاولات التعامل مع كل ما ورد من أخي حمزة في إطار الأسرة".
وأضاف الملك في رسالة مطولة أنه بعد عام ونيف على كشف تفاصيل قضية "الفتنة"، استنفد الأمير حمزة "كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا"، وأنه "يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي" ولا يزال "يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة".
المصدر: RT