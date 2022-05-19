 
مباشر

مصر.. رجل الأعمال أيمن نور يرد على مطالبته بالعودة لمصر في رسالة سرية

أخبار العالم العربي

مصر.. رجل الأعمال أيمن نور يرد على مطالبته بالعودة لمصر في رسالة سرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t21w

رد رجل الأعمال المصري المتواجد في تركيا أيمن نور على الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبد الله السناوي، الذي تحدث عن رسالة سرية طلب فيها رجل الأعمال العودة لمصر.

إقرأ المزيد
كاتب مصري يكشف مفاجأة حول رجل الأعمال أيمن نور المتواجد في تركيا
كاتب مصري يكشف مفاجأة حول رجل الأعمال أيمن نور المتواجد في تركيا

وقال أيمن نور في تغريده له على موقع "تويتر": "ردا على السناوي (1من6) الزميل المحترم عبد الله السناوي قال لإكسترا نيوز أني وجهت رسالة سرية أطلب فيها العودة لمصر والمشاركة في الحوار والحقيقة هي :- لم أرسل رسالة لأحد، ولو صحت معلومات الزميل لماذا لم يحيطنا باسم المرسل إليه؟ أو صورة من الرسالة؟".

وكان السناوي قال: "نحن أمام تنافس تنظيمي داخل جماعة الإخوان على طلب الحوار.. وهناك أيضًا أيمن نور وهو مقرب من الإخوان على الأقل سياسيا طلب رسميا العودة والمشاركة في الحوار في رسالة غير معلنة".

واعتبر السناوي هذا الأمر بأنه وضع جديد، لكنه قال: "المشكلة في الإخوان أن التجربة سلبية جدًا، من خلال فكرة التكويش على الدولة والتعرض للجيش واختراق الشرطة والعلاقة مع الإرهابيين في سيناء.. هذه كانت دولة الهواة وكانت تجربة بدائية وصعبة ونتائجها كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا