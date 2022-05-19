مصر.. رجل الأعمال أيمن نور يرد على مطالبته بالعودة لمصر في رسالة سرية

رد رجل الأعمال المصري المتواجد في تركيا أيمن نور على الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبد الله السناوي، الذي تحدث عن رسالة سرية طلب فيها رجل الأعمال العودة لمصر.

ردًا على السناوي (1من6)

الزميل المحترم عبد الله السناوي قال لإكسترا نيوز أني وجهت رسالة سرية أطلب فيها العودة لمصر والمشاركة في الحوار

والحقيقة هي :-

◀ لم أرسل رسالة لأحد، ولو صحت معلومات الزميل لماذا لم يحيطنا باسم المرسل إليه؟ أو صورة من الرسالة؟

يتبعhttps://t.co/cy0ju6FYvL — Ayman Nour (@AymanNour) May 19, 2022

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وقال أيمن نور في تغريده له على موقع "تويتر": "ردا على السناوي (1من6) الزميل المحترم عبد الله السناوي قال لإكسترا نيوز أني وجهت رسالة سرية أطلب فيها العودة لمصر والمشاركة في الحوار والحقيقة هي :- لم أرسل رسالة لأحد، ولو صحت معلومات الزميل لماذا لم يحيطنا باسم المرسل إليه؟ أو صورة من الرسالة؟".

وكان السناوي قال: "نحن أمام تنافس تنظيمي داخل جماعة الإخوان على طلب الحوار.. وهناك أيضًا أيمن نور وهو مقرب من الإخوان على الأقل سياسيا طلب رسميا العودة والمشاركة في الحوار في رسالة غير معلنة".

واعتبر السناوي هذا الأمر بأنه وضع جديد، لكنه قال: "المشكلة في الإخوان أن التجربة سلبية جدًا، من خلال فكرة التكويش على الدولة والتعرض للجيش واختراق الشرطة والعلاقة مع الإرهابيين في سيناء.. هذه كانت دولة الهواة وكانت تجربة بدائية وصعبة ونتائجها كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية".

المصدر: RT