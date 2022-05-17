بغداد تستضيف اجتماعا مرتقبا لوزيري خارجية إيران والسعودية

صرح النائب الإيراني، جواد كريمي القدوسي، بأنه من المقرر أن يلتقي وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح القدوسي في حديث لوكالة أنباء فارس الإيرانية الثلاثاء أنه تم التوصل إلى اتفاقات أولية في محادثات تطبيع العلاقات بين طهران والرياض والتي بدأت في أبريل 2021.

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وأضاف: "في المستقبل القريب، سيعقد لقاء بين وزير خارجيتنا حسين عبد اللهيان ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في العاصمة العراقية بغداد".

وتابع: "خلال اللقاء سيتم مناقشة القضايا الثنائية وفتح السفارات والقضايا الإقليمية لا سيما الأزمة في اليمن".

ولم يدل المسؤول الإيراني بمعلومات عن موعد اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية البلدين.

وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، حدوث أي تطور جديد في المفاوضات مع الرياض.

المصدر: وكالات