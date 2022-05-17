طهران تنفي حدوث أي تطور جديد في المفاوضات مع الرياض

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، حدوث أي تطور جديد في المفاوضات مع الرياض.

وقال خطيب زاده: "لم يحدث تطور جديد في الحوار الإيراني السعودي منذ الجولة الأخيرة من المحادثات"، مضيفا: "أثيرت عدة قضايا في الاجتماعات بين الطرفين، بما فيها كيفية مواصلة المحادثات ومستوى التمثيل في الجولات القادمة، وهذا طبيعي في هكذا مفاوضات".

وأكد أن "هذه القضايا مدرجة على جدول أعمال الطرفين للبت فيها في مستقبلا"، مشيرا إلى أن "الاتفاقات الأولية بين طهران والرياض تم التوصل إليها ووزير خارجيتنا سيلتقي في المستقبل القريب بوزير الخارجية السعودي".

المصدر: "إرنا"