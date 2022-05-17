 
مباشر

مصر.. تفاصيل القبض على نجل برلماني بعد ارتكابه جريمة مروعة

أخبار العالم العربي

مصر.. تفاصيل القبض على نجل برلماني بعد ارتكابه جريمة مروعة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1c7

كشف مصدران أمنيان رفيعا المستوى بمديرية أمن الجيزة ملابسات اتهام نجل برلماني وابن أخيه وثالث بالتسبب في وفاة جامع قمامة بمنطقة بولاق الدكرور.

إقرأ المزيد
مصر.. القبض على نجل نائب بتهمة قتل عامل نظافة
مصر.. القبض على نجل نائب بتهمة قتل عامل نظافة

وقال المصدران إن مشادة كلامية وقعت بين 3 أشخاص (طرف أول) وجامع قمامة على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول، السبت الماضي.

أضاف المصدران أن التحريات ورواية شهود عيان أثبتت تورط ابن شقيق البرلماني في العشرينات من العمر في ضرب العامل وإحداث إصابته آنذاك قبل أن يفارق الحياة داخل المستشفى، فجر الاثنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر قد تمكنت، أمس الاثنين، من القبض على المتهمين في واقعة قتل عامل جمع قمامة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية في هذه الواقعة أن نجل عضو مجلس النواب محمد السيد الحسيني، عن حزب "مستقبل وطن" بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، فقد ‏الهاتف المحمول بمكان جمع القمامة، فتوجه رفقة نجل عمه، إلى أحد الأكشاك بالمنطقة، التي فَقدَ بها هاتفه، وذلك لمشاهدة كاميرات المراقبة. 

وبعد مشاهدة كاميرات المراقبة، تبين حصول عامل جمع القمامة على الهاتف، واعتدى أصحاب الواقعة - سالفو الذكر- عليه بالضرب، حتى لقي مصرعه.

وتمكنت إدارة البحث من ضبط المتهمين؛ وباستكمال الفحص تبين وجود نجل عضو مجلس النواب والاثنينِ الآخرينِ بمكان الواقعة، وشروع  أصحاب الواقعة في التعدي على عامل جمع القمامة، وجارٍ عرضهم على النيابة.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا