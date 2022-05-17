 
مباشر

مصر.. القبض على نجل نائب بتهمة قتل عامل نظافة

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على نجل نائب بتهمة قتل عامل نظافة
Globallookpress
العاصمة المصرية القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t195

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض على نجل النائب محمد الحسيني وابن أخيه المتهمين في واقعة قتل عامل نظافة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة عامل النظافة، أن نجل الحسيني، فقد ‏الهاتف المحمول بمكان جمع القمامة، فتوجه برفقة ابن عمه إلى أحد الأكشاك بالمنطقة التي فقد بها هاتفه، وذلك لمشاهدة كاميرات المراقبة. 

إقرأ المزيد
مصر.. اتهام نجل برلماني بضرب عامل نظافة حتى الموت
مصر.. اتهام نجل برلماني بضرب عامل نظافة حتى الموت

وبعد مشاهدة كاميرات المراقبة، تبين حصول عامل النظافة على الهاتف، واعتدى أصحاب الواقعة سالفو الذكر عليه بالضرب، حتى لقي مصرعه.

المصدر: "القاهرة 24" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا