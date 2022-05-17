مصر.. القبض على نجل نائب بتهمة قتل عامل نظافة
Globallookpress
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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض على نجل النائب محمد الحسيني وابن أخيه المتهمين في واقعة قتل عامل نظافة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة عامل النظافة، أن نجل الحسيني، فقد الهاتف المحمول بمكان جمع القمامة، فتوجه برفقة ابن عمه إلى أحد الأكشاك بالمنطقة التي فقد بها هاتفه، وذلك لمشاهدة كاميرات المراقبة.
وبعد مشاهدة كاميرات المراقبة، تبين حصول عامل النظافة على الهاتف، واعتدى أصحاب الواقعة سالفو الذكر عليه بالضرب، حتى لقي مصرعه.
المصدر: "القاهرة 24"