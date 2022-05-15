مسؤول عسكري إسرائيلي مهددا باغتيال السنوار: ليس لديه حصانة ويعيش حالة من عدم اليقين

هدد قائد "فرقة غزة" في الجيش الإسرائيلي العميد نمرود ألوني بطريقة غير مباشرة باغتيال رئيس "حركة حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، مشيرا إلى أنه "ليس لديه حصانة".

وفي تصريحات مسجلة نقلتها القناة 13 العبرية، قال العميد نمرود ألوني: "رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار لا يمتلك أية حصانة ويعيش حالة من عدم اليقين هذه الأيام".

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وأضاف: "حماس التي تسيطر على قطاع غزة وجناحها العسكري تواجه صعوبة في إنتاج الصواريخ، بعد اغتيال مهندسيها خلال الحرب الأخيرة على غزة".

ومن جهة أخرى، أكد أن نظام الليزر الذي طوره الجيش الإسرائيلي اجتاز بنجاح عدة اختبارات، وهو أكثر دقة في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة.

ولفت إلى أن "النظام سيدخل الخدمة على حدود غزة مطلع العام المقبل، بعد إتمام بعض الأمور الفنية والتشغيلية المتعلقة به".

المصدر: "القناة 13"