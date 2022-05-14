مصر.. "مستريح بيتكوين" يستولي على 50 مليون جنيه

ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه خلال الأيام القليلة الماضية انتشرت وقائع المستريحين في محافظات الجمهورية، وخاصة في محافظة أسوان.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري يوم السبت إن العديد من الأهالي والمواطنين سقطوا ضحايا للنصب والاحتيال وتم سلبهم منهم مبالغ مالية طائلة وصلت إلى ما يزيد عن 500 مليون جنيه.

وقال المستشار عبد الحميد فودة دفاع ضحايا "مستريح البيتكوين" إن هناك أحد الأشخاص أسس شركة في محافظة الإسكندرية، وكان الغرض منها هو التجارة الإلكترونية، حيث نشر عددا من الدعايات حتى يفسح الطريق أمامه وأمام شركته بأنه يتلقى الأموال للمواطنين من أجل توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين.

وأضاف دفاع ضحايا "مستريح البيتكوين" في محافظة الإسكندرية، أن هذا الشخص رخّص شركة من أجل العمل في مجال التجارة الإلكترونية، ولكنه لم يكن مرخصا له بتلقي الأموال من المواطنين وفقا للقانون.

وتابع قائلا: "عندما يتلقى الأموال من المواطنين لتوظيفها ويوهمهم بتحقيق فوائد معينة فهذا يعتبر مخالفا للقانون ويشكل جريمة وجناية توظيف أموال".

وأوضح أن هذا الشخص نجح في خداع المواطنين، حيث أنه تلقى منهم مبالغ طائلة من الأموال وصلت إلى ما يزيد عن 50 مليون جنيه، وذلك خلال نحو 6 شهور فقط، مشيرا إلى أن هذا المبلغ قابل للزيادة.

وأفاد بأن المتهم أوهم الناس بشركته ووقع عقودا معهم، إضافة إلى أنه يمضي على شيكات بالأموال التي يأخذها منهم، وأوهمهم أن الفوائد من 30 إلى 45% سنويا.

المصدر: "موقع "القاهرة 24" المصري