ممثلا للرئيس السوري.. وزير شؤون الرئاسة يؤدي واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد (صور)

أدى وزير شؤون الرئاسة السورية منصور عزام ممثلا للرئيس بشار الأسد والوفد المرافق، يوم السبت، واجب العزاء بوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونقل الوزير عزام تعازي الرئيس الأسد ومواساته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي حمله بدوره شكره وتحياته الحارة للرئيس الأسد.

كما قدم الوزير عزام تعازي الرئيس الأسد إلى إخوانه قادة دولة الإمارات وإلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وإلى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وإلى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وإلى الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وإلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وأعرب وزير شؤون الرئاسة، باسم الحكومة السورية والشعب السوري، عن صادق العزاء والمواساة لدولة الإمارات حكومة وشعبا راجيا المولى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان.

-ممثلاً السيد الرئيس بشار الأسد، وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والوفد المرافق له يؤدي واجب العزاء بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد في أبو ظبي pic.twitter.com/aEDhGlGHbZ — محمد هويدي (@MohammedHawaidi) May 14, 2022

المصدر: RT