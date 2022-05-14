القوات الأردنية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة قادمة من سوريا

أحبطت قوات المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر طائرة مسيّرة قادمة من سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إنه "من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة".

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وشدد على أن "القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أية محاولات تسلل أو تهريب".

المصدر: "بترا"