الأردن.. إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات

أعلن الجيش الأردني أنه أحبط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا.

ونقلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان صدر عن مصدر عسكري مسؤول فيها اليوم الأحد أن محاولة تهريب هذه المواد المخدرة أحبطت فجر اليوم الأحد من قبل قوات المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات.

وتابع البيان: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على مليون و21851 حبة كبتاجون و35 كف حشيش وعدد من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني في 17 فبراير الماضي أن محاولات تهريب المخدرات من سوريا والتي تم إحباط عدد كبير منها خلال الأشهر الأخيرة باتت "منظمة" وتدبر باستخدام طائرات مسيرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

المصدر: RT + "فرانس برس"