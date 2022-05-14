مجلس الأمن الدولي يدين بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا يدين بشدة مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جنود إسرائيليين خلال تغطيتها اقتحاما في مخيم جنين.

ودعا البيان إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتل أبو عاقلة، مشددا على الحاجة إلى ضمان المساءلة بشأن مقتلها.

ونقلت قناة الجزيرة عن البيان التأكيد على وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين.

وقال البيان إن المجلس سيواصل مراقبة الوضع عن كثب بعد مقتل شيرين أبو عاقلة.

المصدر: ا ف ب+ الجزيرة