مصر تندد بـ"اعتداءات" السلطات الإسرائيلية أثناء جنازة شيرين أبوعاقلة

أعربت الخارجية المصرية عن "رفض مصر التام وإدانتها البالغة للاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة من قِبل السلطات الإسرائيلية".

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان: "على أن مثل تلك الاعتداءات غير المقبولة أو المبررة تمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة الموتى، فضلاً عما تؤدي إليه من زيادة حدة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤثر سلبا على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT