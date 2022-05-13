تونس.. إحالة مشعوذ إلى التحقيق بعد استغلاله ضحاياه جنسيا بحجة مداواتهن

كشفت مساعدة وكيل تونس بالمحكمة الابتدائية فاطمة بوقطاية أن المشعوذ المتهم بـ"التحيل والاعتداء الجنسي" على عدد من النسوة والفتيات بزعم فك السحر، أحيل إلى التحقيق.

وقالت بوقطاية، إن "وكيل الجمهورية الذي تولى سماع المتهم، وجه بفتح بحث تحقيقي ضد المشعوذ المعروف بكنية بلقاسم، وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث في ثلاث قضايا وممّن كانت له سلطة على الضحايا تحت مفعول العنف الجنسي والتحرش الجنسي المصحوب بحالة الاستضعاف والتحيل والتطبيب والمشاركة في ذلك".

وحسب بوقطاية، فقد أذنت النيابة العمومية بتونس بإجراء أبحاث إضافية لاستكمال التحقيقات وإحالتها لاحقا على أنظارها ليقرّر على ضوئها ما تراه مناسبا بحق المتهم.

وفق المصادر التونسية، احتال المشعوذ المعروف بكنية بلقاسم على ضحاياه من النساء، حيث كان يطالبهم بالحضور إليه ومعهن ملابس شفافة وأن يعبرن عن رغبتهن في ممارسة الجنس معه فيما عرف بـ"الاغتصاب الطاهر"، بزعم مداوتهن.

وحسب المصادر، فقد عمد هذا المشعوذ إلى إستغلال نحو 900 امرأة جنسيا بادعاء معالجتهن من الجن والسحر وتأخر الإنجاب.

المصدر: "موازييك"