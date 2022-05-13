الرئيس التونسي يؤكد على دور الخبراء المحاسبين في محاربة الفساد

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على دور الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات في محاربة الفساد وتبييض الأموال.

إقرأ المزيد

وخلال لقائه رئيس الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكوفونيين، صلاح الدين الزحاف، شدد سعيد على أهمية التكنولوجيات الحديثة في تيسير عمل الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات في التصدّي لمحاولات الاستيلاء على المال العام.

كما هنأ الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرانكوفونيين على نجاح الملتقى الذي نظمته بتونس، معربا عن دعمه للجهود التي تقوم بها.

المصدر: "موزاييك"