 
مباشر

الرئيس التونسي يؤكد على دور الخبراء المحاسبين في محاربة الفساد

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يؤكد على دور الخبراء المحاسبين في محاربة الفساد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0il

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على دور الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات في محاربة الفساد وتبييض الأموال.

إقرأ المزيد
قيس سعيد يدعو لإنقاذ البلاد من
قيس سعيد يدعو لإنقاذ البلاد من "الأشخاص الذين يحاولون العبث بخيراتها"

وخلال لقائه رئيس الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكوفونيين، صلاح الدين الزحاف، شدد سعيد على أهمية التكنولوجيات الحديثة في تيسير عمل الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات في التصدّي لمحاولات الاستيلاء على المال العام.

كما هنأ الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرانكوفونيين على نجاح الملتقى الذي نظمته بتونس، معربا عن دعمه للجهود التي تقوم بها.

المصدر: "موزاييك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا