"سانا": وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف بريف حماة (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف بريف حماة.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الأهداف.

بينما ذكرت وسائل إعلام سورية أن أصوات انفجارات سُمعت في المناطق الساحلية مثل جبلة وطرطوس وبانياس، ونوهت إلى أن تلك الأصوات مصدرها تصدي الدفاعات الجوية للأهداف المعادية في محيط مدينة مصياف.

وأضافت أن الدفاعات الجوية منعت "معظم الصواريخ الإسرائيلية" من الوصول إلى أهدافها، وأن العدوان ما زال مستمرا.

المصدر: وسائل إعلام سورية