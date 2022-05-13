سوريا.. مقتل طفل وجرح آخر باعتداء بالقذائف على بلدتين بريف حلب

قضى طفل وأصيب آخر بجروح جراء سقوط قذائف على بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب بسوريا.

وقالت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر محلية من البلدتين إن "التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي اعتدت مساء اليوم بعدة قذائف صاروخية على بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي الغربي ما أدى إلى استشهاد طفل وجرح آخر".

وأضافت مصادر الوكالة أن الاعتداءات أدت أيضاً إلى تضرر عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

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يذكر أن عشرة عسكريين قتلوا وجُرح تسعة آخرون في وقت سابق اليوم جراء استهداف حافلتهم في ريف حلب الغربي.

المصدر: "سانا"