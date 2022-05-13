سرايا القدس تعلن أنها قتلت ضابطا إسرائيليا في كمين بالضفة الغربية

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها تمكنت من قتل ضابط إسرائيلي وإصابة عدد آخر من الجنود في كمين بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

إقرأ المزيد

وأوضحت "سرايا القدس" في بيان أن مجموعة من أفرادها أوقعت قوات "الدفدوفان" في كمين غرب مخيم جنين صباح اليوم وأمطرت قوة متوغلة "بوابل كثيف من النيران" وأوقعتها "في حقل من نار لم يشهدها سابقا".

وأشار البيان إلى أن قوة إسرائيلية "توغلت في منطقة الهدف على أطراف مخيم جنين بالضفة المحتلة، معززة بعشرات الآليات ومئات الجنود من القوات الخاصة المصحوبة بغطاء جوي بهدف اعتقال أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس".

وأضافت أن القوة حاصرت منزل محمود الدبعي، وأطلقت تجاهه عدة صواريخ وقذائف، واستمرت حالة الاشتباك أكثر من أربع ساعات متواصلة، حسب البيان، وانتهت باعتقاله.

وحسب البيان، فقد ردت "سرايا القدس" على ذلك، بأن أمطرت القوات المتوغلة بوابل كثيف من النيران، ما أدى "إلى مصرع ضابط وإصابة عدد آخر بشكل مؤكد".

المصدر: RT