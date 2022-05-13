الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط من وحدة "يمام" خلال اشتباكات في مخيم جنين

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن مقتل أحد عناصر القوات الخاصة لشرطة الحدود، جراء اشتباك وقع اليوم الجمعة قرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأكد الجيش وشرطة حدود إسرائيل في بيان مشترك أن عناصر من وحدة "يمام" الخاصة التابعة لشرطة الحدود و"لواء جولاني" للجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" نفذوا اليوم حملة أمنية في قرية برقين في محافظة جنين لاعتقال مطلوبين متهمين بممارسة "أنشطة إرهابية".

ولفت البيان إلى أن هذه العملية شهدت تبادلا لإطلاق النار بين عناصر الأمن الإسرائيليين ومسلحين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المسلحين.

وأقرت الشرطة بأن أحد ضباط وحدة "يمام" أصيب بجروح بليغة جراء خروج القوات الإسرائيلية من القرية، وتم نقله إلى مستشفى في حيفا على متن مروحية.

وأكدت الشرطة أن الأطباء لم لم يتمكنوا من إنقاذ حياة الضابط المدعو نعوم راز (47 عاما).

ولفت البيان إلى أن القوات الإسرائيلية خلال الحملة في برقين استخدمت "وسائل خاصة متنوعة" لاعتقال مشتبه فيه تحصن في منزله واستسلم في نهاية المطاف واعتقل مع شقيقه.

ووفقا للبيان، اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة مشتبه فيهم الليلة الماضية وصباح اليوم في الضفة الغربية، وضبطت كميات من الأسلحة في مدينة الخليل وقريتي برقين وكفل حارث.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات في الأراضي المقدسة، في ظل حادثة مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة.

وأكد البيان أن قوة من "لواء جولاني" وصلت اليوم إلى موقع مقتل الصحفين بغية "المساعدة في التحقيق العسكري وإجراء تحقيق ميداني معمق مع القيام باسترجاع الوقائع".

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"