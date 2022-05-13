مصر.. السيسي يعلق بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد

نعى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقال الرئيس المصري عبر "تويتر: "كان الشيخ خليفة محبا لمصر بحق، وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة"

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الجمعة، بوفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز 73 عاما.

ونقلت وكالة "وام" عن وزارة شؤون الرئاسة: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو".

وأعلنت الوزارة عن الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

المصدر: RT