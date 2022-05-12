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سليمان فرنجية: الانتخابات النيابية ترسم الخيار في لبنان

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سليمان فرنجية: الانتخابات النيابية ترسم الخيار في لبنان
AP
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قال رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية، إن الانتخابات النيابية ترسم الخيار في لبنان، و"نحن لا نريد أن نكون ورقة لأن الدول الكبرى تريد كسب أوراق على طاولة المفاوضات".

وشدد فرنجية على أن "نظامنا توافقي وخيارنا معروف وواضح لم ولن نتغيّر"، مضيفا: "لا أرى أي مشكلة أو عائقاً في انتخابات الأحد".

ولفت إلى أن "المقاومة هي التي تحمي مكتسباتنا ومن الضروري استخراج الغاز في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه "في تعزيز الطائفية والمذهبية تمّ حرف النظر عن العداء لاسرائيل ومن المفروض أن نكرّس فلسطين البوصلة الدائمة والعروبة تجمعنا".

وأكد فرنجية أن "الصهيونية عدو الجميع وفي مقدمهم المسيحيون"، لافتا إلى أن "حزب القوات اللبنانية وفي الحوارات السابقة في الفترة التي طُرحت فيه الرئاسة طلبوا رعاية حوار مع حزب الله".

وأعلن "أننا منفتحون وبنوايا صافية بعد الانتخابات لحوار مع التيار الوطني الحر من دون قيد أو شرط وقد نتفق أو نختلف".

المصدر: RT

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