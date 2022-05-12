سليمان فرنجية: الانتخابات النيابية ترسم الخيار في لبنان

قال رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية، إن الانتخابات النيابية ترسم الخيار في لبنان، و"نحن لا نريد أن نكون ورقة لأن الدول الكبرى تريد كسب أوراق على طاولة المفاوضات".

وشدد فرنجية على أن "نظامنا توافقي وخيارنا معروف وواضح لم ولن نتغيّر"، مضيفا: "لا أرى أي مشكلة أو عائقاً في انتخابات الأحد".

نحن لا نريد أن نكون ورقة لأن الدول الكبرى تريد كسب أوراق على طاولة المفاوضات. — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) May 12, 2022

ولفت إلى أن "المقاومة هي التي تحمي مكتسباتنا ومن الضروري استخراج الغاز في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه "في تعزيز الطائفية والمذهبية تمّ حرف النظر عن العداء لاسرائيل ومن المفروض أن نكرّس فلسطين البوصلة الدائمة والعروبة تجمعنا".

في تعزيز الطائفية والمذهبية تمّ حرف النظر عن العداء لاسرائيل ومن المفروض أن نكرّس فلسطين البوصلة الدائمة والعروبة تجمعنا. — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) May 12, 2022

وأكد فرنجية أن "الصهيونية عدو الجميع وفي مقدمهم المسيحيون"، لافتا إلى أن "حزب القوات اللبنانية وفي الحوارات السابقة في الفترة التي طُرحت فيه الرئاسة طلبوا رعاية حوار مع حزب الله".

وأعلن "أننا منفتحون وبنوايا صافية بعد الانتخابات لحوار مع التيار الوطني الحر من دون قيد أو شرط وقد نتفق أو نختلف".

المصدر: RT