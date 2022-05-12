مصر.. مصرع لواءين كبيرين ومجندين في الشرطة بحادث مروع

شهد الطريق الصحراوي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان في مصر، مصرع ضابطي شرطة ومجندين إثر انقلاب سيارة أمن عام، وذلك بعد عودتهم من تأدية عملهم بمركز ادفو، متوجهين إلى مدينة أسوان.

إقرأ المزيد

وتلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بمصرع ضابطين، وهما اللواء منتصر عبد النعيم وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بوزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي مساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن، ومجندان وهما أحمد صديق، وسعودي شعبان، وذلك أثناء عملهم وعودتهم من مزارع المستريح إلي مدينة اسوان، لكن لقوا مصرعهم بعد انقلاب السيارة بالطريق الصحراوي.

وعلى الفور تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: القاهرة 24