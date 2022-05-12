السعودية تدين هجوم سيناء: نقف مع مصر بوجه كل التنظيمات الإرهابية

دانت السعودية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في سيناء، مؤكدة وقوفها مع حكومة وشعب مصر بوجه كل التنظيمات الإرهابية.

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وقالت وزارة خارجية السعودية في بيان: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على النقطة الأمنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من جنود القوات الأمنية".

وجددت دعمها الكامل لمصر، في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وتجفيف منابع تمويله.

كما أكدت وقوف المملكة مع حكومة وشعب مصر بوجه كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات مصر الشقيقة.

وكان الجيش المصري، أعلن يوم السبت الماضي، عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، في تبادل لإطلاق النار على الضفة الشرقية لقناة السويس، في هجوم إرهابي استهدف محطة لضخ المياه.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، مشيرا إلى أن "مقاتلي داعش قتلوا جنودا مصريين واستولوا على أسلحتهم وأحرقوا مواقعهم غرب سيناء".

المصدر: "سبق"+ RT