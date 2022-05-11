 
مباشر

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
Legion-Media Jdidi Wassim/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/szyx

دعت الأمم المتحدة للتحقيق في مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية شيرين أبو عاقلة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء: "نريد أن يكون هناك تحقيق كامل في مقتل الصحفية".

يذكر أن المراسلة شيرين أبو عاقلة لقيت مصرعها جراء الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في مخيم جنين باضفة الغربية يوم الأربعاء.

ودعت السلطة الفلسطينية والأطراف الدولية إلى التحقيق في مقتل الصحفية.

وأعلنت إسرائيل أنها ستشكل فريقا للتحقيق في مقتل الصحفية، حيث ترجح التقارير الإعلامية مقتلها برصاص الجيش الإسرائيلي، بينما رجحت إسرائيل مقتلها بنتيجة إطلاق نار من جانب الفلسطينيين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا