الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

دعت الأمم المتحدة للتحقيق في مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية شيرين أبو عاقلة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء: "نريد أن يكون هناك تحقيق كامل في مقتل الصحفية".

يذكر أن المراسلة شيرين أبو عاقلة لقيت مصرعها جراء الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في مخيم جنين باضفة الغربية يوم الأربعاء.

ودعت السلطة الفلسطينية والأطراف الدولية إلى التحقيق في مقتل الصحفية.

وأعلنت إسرائيل أنها ستشكل فريقا للتحقيق في مقتل الصحفية، حيث ترجح التقارير الإعلامية مقتلها برصاص الجيش الإسرائيلي، بينما رجحت إسرائيل مقتلها بنتيجة إطلاق نار من جانب الفلسطينيين.

المصدر: نوفوستي