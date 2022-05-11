مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

أفادت مراسلتنا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

وقبل ذلك بقليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شيرين أبو عاقلة أصيبت برصاصة حية في الرأس ووضعها حرج للغاية.

عاجل | استشهاد الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين#فلسطينpic.twitter.com/YDRcoDxEkm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2022

كما أفادت الوزارة بإصابة الصحافي علي السمودي مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين بين مجموعة من المقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة، من عدة محاور، وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.

كما اقتحمت القوات حي الجابريات المطل على المخيم وسمع الجنود الإسرائيليون يرددون عبر مكبرات الصوت نداء تطالب شبان بتسليم أنفسهم.

📹 اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين وحي الجابريات بالمدينة pic.twitter.com/xZWzHP0amk — وكالة صفا (@SafaPs) May 11, 2022

وحسب تقارير، حاصر الجنود الإسرائيليون أحد المنازل في مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحلة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات الخطيرة.

يشار إلى أن شيرين أبوعاقلة من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة. حيث التحقت بالقناة عام 1997، أي بعد عام من انطلاقها.

وقبل الالتحاق بالجزيرة عملت أبوعاقلة في إذاعة فلسطين وقناة عمان الفضائية.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية+ الجزيرة