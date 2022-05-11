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الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزل الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة في القدس (فيديو)

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الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزل الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة في القدس (فيديو)
الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة
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أفادت مراسلتنا بأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت، اليوم الأربعاء، منزل الصحفية الراحلة، شيرين أبو عاقلة، في القدس، بعد مقتلها صباحا برصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين.


هذا وطلبت الشرطة الإسرائيلية عدم وجود تجمع وإطفاء أصوات الراديو، وسط غضب من الأهالي وصياح على الشرطة.

وأفادت مراسلتنا، في وقت سابق، بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

المصدر: RT

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