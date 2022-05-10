تفكيك شبكة مخدرات في بغداد أفرادها عربي و3 أجانب

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تفكيك شبكة لتجارة وتعاطي المواد المخدرة، وإلقاء القبض على أفرادها في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية استباقية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تفكيك شبكة لتجارة وتعاطي المواد المخدرة، وإلقاء القبض على أفرادها".

وأضافت: "تتألف الخلية من 4 متهمين 3 منهم يحملون الجنسية الآسيوية والرابع عربي الجنسية في إحدى مناطق بغداد".

وبينت، أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة في بغداد واستدراج أحد المتهمين والقبض عليه بعد نصب كمين محكم له وبالجرم المشهود وبحوزته كميات من المواد المخدرات وأدوات للتعاطي".

وتابعت: "بالاستناد إلى المعلومات التي أدلى بها تم القبض على باقي أفراد الشبكة بعمليات متفرقة بمناطق مختلفة من العاصمة".

وأشارت، إلى "تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: وكالات