ارتفاع حصيلة وفيات الحمى النزفية في العراق

أعلنت السلطات العراقية يوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 جراء الإصابة بمرض الحمى النزفية رغم جهود السلطات للحد من انتشار هذا المرض الفيروسي الذي يتنقل عن طريق الماشية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر خلال مؤتمر صحفي، إن مجموع حالات الإصابة المؤكدة بمرض الحمى النزفية 55 حالة، بينها 12 وفاة.

وأضاف البدر "لم نصل لحالة تفشي المرض، لكن الإصابات أكثر من العام الماضي".

واعترف في الوقت ذاته بضعف الإجراءات للحد من انتشار المرض، قائلا "نعتقد بأن الإجراءات دون المستوى من قبل جميع الجهات، خصوصا ما يتعلق بالذبح العشوائي".

وسجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق 29 إصابة، بينها ست وفيات في المحافظة الريفية الفقيرة، حيث تربى الأبقار والأغنام والماعز، وجميعها حيوانات وسيطة ناقلة للمرض الذي يعرف كذلك باسم حمى "الكونغو".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن انتقال الحمى النزفية إلى الإنسان يحدث عن طريق لدغات القراد، أو بملامسة دم، أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح، أو بعده مباشرة.

وفرضت السلطات خلال الأيام الماضية إجراءات مشددة لمنع ظاهرة الذبح العشوائي التي غالبا ما تنتشر في الأحياء الشعبية، إضافة لمنع نقل الماشية من منطقة إلى أخرى، كما قامت بحملات تطهير للحيوانات.

وظهرت خلال الأيام القليلة الماضية إصابات في محافظات لم تشهدها من قبل، بينها أربيل والنجف، ونينوى، وكركوك الواقعة إلى الشمال من بغداد.

والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، وفقا لوزارة الصحة.

وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40% من المصابين.

المصدر: أ ف ب