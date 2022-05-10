شاهد.. رد فعل مفاجئ من والد الفتاة المنتحرة بسبب صور مفبركة بعد الحكم على المتهمين

عبر خالد شلبي والد فتاة الغربية "بسنت" المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز الإلكتروني عن سعادته وفرحته بالحكم القضائي الذي أصدرته جنايات طنطا اليوم.

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وسجد والد بسنت أمام المحكمة بعد معاقبة المتهمين بالسجن المشدد موجها الشكر للقضاء المصري.

وكانت محكمة مصرية قضت بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بأحكام متفاوتة.

وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقضية انتحار فتاة تدعى بسنت (17 عاما) من كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعدما قام أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها.

وأحالت النيابة العامة 5 متهمين لمحكمة الجنايات في واقعة انتحار بسنت إثر ابتزاز وتنمر بعض الأشخاص وتداول صور مفبركة لها.

المصدر: القاهرة 24