شاهد.. لحظة النطق بالحكم على المتهمين في قضية بسنت خالد ورد فعل الأم

رصدت وسائل الإعلام المصرية ردود أفعال أسرة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني التي هزت الرأي العام في مصر على مدار الشهور الماضية.

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وظهرت والدة بسنت خالد وهي غير راضية عن الحكم قائلة: "بنشكر هيئة القضاء".

وكانت محكمة مصرية قضت بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بأحكام متفاوتة.

وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقضية انتحار فتاة تدعى بسنت (17 عاما) من كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعدما قام أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها.

وأحالت النيابة العامة 5 متهمين لمحكمة الجنايات في واقعة انتحار بسنت إثر ابتزاز وتنمر بعض الأشخاص وتداول صور مفبركة لها.

المصدر: اليوم السابع