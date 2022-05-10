مصر.. القضاء يصدر حكمه في قضية الفتاة المنتحرة بسبب صور مفبركة غير لائقة

قضت محكمة مصرية بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بأحكام متفاوتة.

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وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقضية انتحار فتاة تدعى بسنت (17 عاما) من كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعدما قام أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها.

وأحالت النيابة العامة 5 متهمين لمحكمة الجنايات في واقعة انتحار بسنت إثر ابتزاز وتنمر بعض الأشخاص وتداول صور مفبركة لها.

ويعد هذا الحكم هو الأول من نوعه في قضية ابتزاز إلكتروني أدت إلى انتحار فتاة في مصر، بعدما أقدمت الفتاة على الانتحار باستخدام حبة الغلة السامة.

المصدر: اليوم السابع