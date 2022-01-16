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مصر.. حبس متهم جديد في قضية ابتزاز فتاة بصور مخلة بالآداب

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مصر.. حبس متهم جديد في قضية ابتزاز فتاة بصور مخلة بالآداب
Gettyimages.ru
مصر.. حبس متهم جديد في واقعة الفتاة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني
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أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهات لرئيس نيابة مركز كفر الزيات بحبس متهم جديد في قضية بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني.

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وأمر المحامي العام بحبس المتهم الجديد 4 أيام على ذمة التحقيق، وأفادت مصادر نيابية بأنه تم تحريز 18 هاتفا محمولا للمتهمين، وإرسالهم للجهات الفنية الخاصة لفحصها واسترجاع ما تم مسحه من فيديوهات وصور بعد مواجهات بين المتهمين وأقوالهم أمام جهات التحقيق خلال فترة تجديد الحبس.

وأشار موقع "صدى البلد" المصري إلى ارتفاع عدد المتهمين المحبوسين إلى 18.

وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل "م. ع." مدرس الفتاة بسنت بضمان محل إقامته لعدم وجود أدلة ثبوتية على تنمره، وتأكيد تحريات مباحث كفر الزيات ذلك.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقضية انتحار فتاة تدعى بسنت (17 عاما) من كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعدما قام أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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