وزير مقرب من السيسي: مصر كادت تتحول إلى "كراج كبير"

قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن مصر كانت ستتحول إلى "كراج كبير"، لو لم تطور وزارة النقل الطريق الدائري والمحور وبنت محاور على النيل.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الاثنين، أن البنية الأساسية والطرق والكباري، توفر فرص عمل وتقضي على البطالة، وتوفر الغذاء، وتعزز من حركة الاستيراد والتصدير.

ونوه إلى أن الأقصر المدينة والمحافظة السياحية الأولى في مصر، لم يكن بها كوبري أو محور، قائلًا إن الوزارة نفذت محور قوص قنا / الأقصر، إضافة إلى محور شمال الأقصر، حتى يقللا المسافة التي يقطعها الزائر المصري والأجنبي داخل المحافظة.

وأشار إلى أن الزائر يقطع مسافة 7 كم الآن ما بين مطار الأقصر إلى معبد الكرنك إلى وادي الملوك، بدلًا من الطريق الطويل الذي كان يضطر للذهاب فيها سابقًا، قائلًا إن الوزارة نفذت العديد من المحاور في أسوان كمحور كلابشة والكوبري الملجم.

ولفت إلى أن "عدم تنفيذ الطرق والكباري، مضيعة لوقت وجهد المواطنين، ويؤدي إلى مزيد من الحوادث وزيادة استهلاك الوقود"، مشيدًا بدور المحاور المقامة على النيل، لربط المناطق الزراعية والصناعية، وتوفير الوقت والنقود.

المصدر: الشروق