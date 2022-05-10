في الذكرى الأولى.."كتائب القسام" تنشر صورا لأسلحة "دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة سيف القدس" (صور)
AP Khalil Hamra
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استذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، الحرب الفلسطينية الإسرائيلية بالعام الماضي.
وأشارت "كتائب القسام" إلى أنه "مثل هذا اليوم من العام الماضي، وفي تمام الساعة الـ06:00 مساء، صواريخ القسام تضرب مواقع العدو في القدس المحتلة، إيذانا بانطلاق معركة سيف القدس".
وبهذه المناسبة، نشرت "كتائب القسام" صورا لأسلحة "دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة "سيف القدس" ضد إسرائيل.
المصدر: RT