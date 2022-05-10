في الذكرى الأولى.."كتائب القسام" تنشر صورا لأسلحة "دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة سيف القدس" (صور)

استذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، الحرب الفلسطينية الإسرائيلية بالعام الماضي.

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وأشارت "كتائب القسام" إلى أنه "مثل هذا اليوم من العام الماضي، وفي تمام الساعة الـ06:00 مساء، صواريخ القسام تضرب مواقع العدو في القدس المحتلة، إيذانا بانطلاق معركة سيف القدس".

وبهذه المناسبة، نشرت "كتائب القسام" صورا لأسلحة "دخلت الخدمة لأول مرة خلال معركة "سيف القدس" ضد إسرائيل.

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المصدر: RT