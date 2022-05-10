الملك السعودي والأمير محمد بن سلمان يبرقان إلى السيسي

بعث كل من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان برقيتي تعزية إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إثر الهجوم الإرهابي على الجيش المصري بسيناء.

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وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان بن عبد العزيز "بعث برقية عزاء ومواساة للرئيس السيسي، إثر الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

ونقلت "واس" عن الملك قوله في الرسالة: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم

ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وأشارت "واس" إلى أن الأمير محمد بن سلمان بعث برقية عزاء للرئيس السيسي قال فيها: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

المصدر: "واس"