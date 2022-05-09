السيسي يتصل بالملك سلمان للاطمئنان على صحته

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للاطمئنان على صحته.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية، وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

والأحد أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أفاد من خلاله بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خضع لتنظير القولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وقال الديوان الملكي إن نتيجة الفحوصات كانت سليمة وأشار إلى أن الفريق الطبي قرر الإبقاء على العاهل السعودي في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

المصدر: RT + وكالات