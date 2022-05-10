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الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا بلجنة الانتخابات

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا بلجنة الانتخابات
Gettyimages.ru
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الاثنين، أمرا رئاسيا تضمن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

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ونُشر الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية تمهيدا للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية المقرر يوم 25 يوليو المقبل.

ويرأس تركيبة الهيئة المكونة من سبعة أعضاء، فاروق بوعسكر بدلا من الرئيس السابق نبيل بافون.

وفي أبريل أصدر الرئيس سعيد مرسوما يقضي بتعديل الهيئة الدستورية، معتمدا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان يوم 25 يوليو الماضي ومن ثم حله في مارس الماضي.

المصدر: RT + وكالات

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