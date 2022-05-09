الصومال.. فرماجو يترشح رسميا لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، تقديم أوراق ترشحه لولاية جديدة، فيما تستعد البلاد للانتخابات منتصف شهر مايو الجاري بعد أزمة سياسية شهدتها.

وكتب فرماجو على "تويتر": "لقد استلمت رسميا شهادة الترشح للرئاسة من لجنة الانتخابات الرئاسية المشتركة".

Waxaan Guddiga Isku dhafka ah ee Doorashada Madaxweynaha si rasmi ah uga guddoomay shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha JFS. Kalsooni weyn ayaan ku qabaa in Baarlamaanka JFS ay dalka u doorayaan hoggaan la hubo oo ku tilmaaman ilaalinta ammaanada & qarannimada dalkeenna. pic.twitter.com/9TPdqaVHtT — Mohamed Farmaajo (@M_Farmaajo) May 9, 2022

وأشار في وقت سابق، إلى أنه "ملتزم بالاستمرار على طريق التقدم والتطوير الذي شرعنا فيه".

وأضاف: "الشعب الصومالي يستحق حكومة تمثلهم وتضع احتياجاتهم أولا وقبل كل شيء.. لهذا السبب أسعى لولاية ثانية كرئيس لمواصلة التحول الناجح لبلدنا".

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات في الـ15 من الشهر الجاري لاختيار الرئيس العاشر للبلاد بعد تأجيلها، حيث كان من المقرر إجراء تلك العملية في أكتوبر الماضي.

يذكر أن عملية تسجيل المرشحين انطلقت أمس الأحد، حيث كان أول المتقدمين الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد، والذي يسعى لإعادة انتخابه للأربع سنوات المقبلة 2022 – 2026.

ويعاني الصومال، منذ أواخر 2020، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وتسبب قرار فرماجو بتمديد ولايته عامين بأزمة سياسية انتهت بتراجعه عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية، قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في أجهزة الأمن والاستخبارات.

المصدر: "سبوتنيك"