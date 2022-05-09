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مصر.. محاكمة 20 شخصا استخدموا محصول القمح في تصنيع الفريك

مال وأعمال

مصر.. محاكمة 20 شخصا استخدموا محصول القمح في تصنيع الفريك
Globallookpress
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أحالت محافظة المنيا في مصر 20 شخصا إلى النيابة العامة على خلفية استغلالهم محصول القمح في تصنيع الفريك.

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ورصدت الجهات المعنية استغلال 20 شخصا محصول القمح الذي كان مقررا توريده إلى شون وصوامع المحافظة للانتفاع الشخصي، واستغلاله في تصنيع الفريك.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التموين والتجار الداخلية قرارا، بأن يسلم المزارعون جزءا من محصول القمح، لا يقل عن 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وفقا للحيازة الزراعية المسجلة في وزارة الزراعة والجهات الحكومية.

كما حظرت الوزارة بيع المزارعين ما يتبقى لديهم من الكمية المزرعة لغير جهات التسويق التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وبلغ محصول القمح الذي تم توريده في الشون والصوامع المخصصة في محافظة المنيا 87104 آلاف طن و527 كغ، منذ بداية موسم توريد محصول القمح، وفقا لوزارة التموين.

المصدر: القاهرة 24

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