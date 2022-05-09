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اعتقال 16 مهاجرا جزائريا بينهم نساء وقصر في إسبانيا

أخبار العالم العربي

اعتقال 16 مهاجرا جزائريا بينهم نساء وقصر في إسبانيا
Gettyimages.ru
اعتقال 16 حراقا جزائريا بينهم نساء وقصّر في إسبانيا
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اعتقل عملاء من مجموعة "UCRIF" التابعة للواء الهجرة والحدود في مركز الشرطة الوطنية في إيبيزا بإسبانيا، 16 مهاجر غير شرعي من الجزائر بينهم 6 قاصرين وامرأتان.

كما تم أيضا اعتقال جزائريين اثنين وهما صاحب القارب ومساعده، بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب والتحريض على الهجرة غير الشرعية.

وتم اعتراض القارب الذي كانوا يعتزمون الوصول به إلى إيبيزا، كما ورد في مذكرة من قبل فيلق الشرطة الوطنية الإسبانية.

وكان إجمالي عدد المسافرين 16 شخصا، وجميعهم من أصل جزائري، ثمانية منهم رجال وامرأتان وستة قصر تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة، وجميعهم لا يحملون وثائق رسمية.

وذكرت القيادة البحرية لإيبيزا وفورمينتيرا أن القارب يفتقر إلى تدابير السلامة الأساسية بالإضافة إلى الحمولة الزائدة.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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