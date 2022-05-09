المغرب.. التحقيق في محاولة شاب قاصر الانتحار حرقا

باشر الدرك الملكي بمركز السوالم التابع لسرية برشيد في المغرب التحقيق في أسباب محاولة قاصر عمره 17 عاما الانتحار حرقا بصب مادة قابلة للاشتعال على نفسه.

وأكدت مصادر مطلعة، أن "عناصر الأمن المدني تمكنت من انقاذ قاصر من موت محقق، ونقله على وجه السرعة نحو مستشفى دار بوعزة، لتلقي الإسعافات الضرورية، عقب صبه مواد قابلة للاشتعال على جسده".

وأضافت: "تم نقل القاصر إلى المركز الصحي مع إمكانية إرساله إلى المستشفى الجامعي أبن رشد بالدار البيضاء، نظرا لخطورة وضعه الصحي".

ورجحت المصادر ذاتها، إلى أن "بعض الأسباب التي دفعت القاصر إلى الإقدام على الانتحار تعود لأسباب اجتماعية وعائلية".

وفتحت عناصر الدرك الملكي وممثل السلطة المحلية بالسوالم، تحقيقا أوليا لتحديد ظروف وملابسات الحادث، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

المصدر: "هسبريس"